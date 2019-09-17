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شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا
رام الله - دنيا الوطن
شوهد الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وهو يسير في أحد مواقف السيارات في دائرة الأراضي والمساحة، شمال العاصمة الأردنية عمّان خلال "زيارة سرية" مؤخراً.

وقال موقع (جوردان تايمز): إن الملك عبد الله، ظهر مرتديًا بدلة بنية فضفاضة، وكان يبدو بمظهر رجل من عامة الشعب الأردني، أكبر من سنه الطبيعي، وسار بدون حراسة، كما بينت الصور التي التقطت خلال زيارته السرية الأخيرة إلى دائرة الأراضي.

وأكد الموقع، أنه بعد أيام قليلة من زيارة الملك السرية لإلقاء نظرة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيساوي، ووزير المالية عز الدين كناكرية، بزيارة إلى الإدارة؛ لمتابعة ملاحظات الملك فيما يتعلق بما رآه رأي العين في المؤسسة العامة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتخفى فيها الملك عبد الله الثاني، ففي عام 2009، قام الملك بزيارة سرية إلى قسم شؤون المرضى بوزارة الصحة للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدين المحتملين.

وقال الموقع الأردني: إن الملك ظهر من قبل في جولات سرية بصفته "مراسل تلفزيوني وسائق سيارة أجرة" وكرجل مسن لتفقد حياة للمواطنين في مختلف المؤسسات العامة.




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