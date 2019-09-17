بوتين يزور إسرائيل قريبا لأول مرة منذ 2012

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رام الله - دنيا الوطن

أ فادت مصادر إعلامية اسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور إسرائيل في يناير/ كانون الثاني 2020.



وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" أن بوتين يعتزم زيارة إسرائيل، للمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة القدس .



وستكون هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 2012. وفق الأناضول.



وبحسب الصحيفة العبرية، فقد قال بوتين خلال اجتماع مع صندوق يهودي للأعمال الخيرية في روسيا الثلاثاء إن بلاده تولي اهتماما كبيرا إلى تطوير علاقاتها مع إسرائيل.



يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار روسيا 3 مرات خلال العام الجاري