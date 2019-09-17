الاحتلال يحكم على المقدسية سميحة جودة بالعمل 180 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة للاحتلال، بعمل المقدسية سميحة جودة 180 ساعة في خدمة الجمهور، ودفع تعويض بقيمة 1500 شيكل، والسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، وذلك بزعم الاعتداء على شرطي إسرائيلي.



وذكر المحامي رمزي كتيلات، أن النيابة العامة الإسرائيلية، تدعي أن جودة، اعتدت على شرطي عام 2015 عند مركز شرطة باب السلسلة، أثناء محاولته اعتقال شاب فلسطيني بالمكان.



وأوضح أنه صدر حكم نهائي، يقضي بعمل جودة لمدة 180 ساعة، ودفع تعويض للشرطي نعمان فارس بقيمة 1500 شيكل، والسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بشرط ألا تُدان على مخالفة شبيهة طيلة السنوات المذكورة.