شؤون فلسطينية

هاشتاج #بدنا_انتخابات مطالب بعقد انتخابات فلسطينية

هاشتاج #بدنا_انتخابات مطالب بعقد انتخابات فلسطينية
خاص دنيا الوطن
يبدو أن الانتخابات الإسرائيلية، فتحت باب التساؤل المستمر للمواطنين الغزيين عن غياب الديمقراطية في الضفة وغزة، وعدم إجراء انتخابات طوال عدة سنوات.

ومع انطلاق الانتخابات الإسرائيلية للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، انطلقت تغريدات رواد العالم الأزرق عليها مباشرة، حيث أطلقوا دعوات لعقد الانتخابات من خلال وسم #بدنا_انتخابات.

الهاشتاج الذي تفاعل عليه عدد كبير جداً من رواد الفضاء الأزرق، معبرين عن حالة السخط، والسخرية، ومطالبين بانعقاد انتخابات فلسطينية على غرار الإسرائيلية كشكل من أشكال الديمقراطية الغائب عن مشهدنا السياسي.

تَفَاعُل الغزيين الساخر من أوضاعهم السياسية، وعدم إجراء أي انتخابات منذ سنوات طويلة، كان أبرز ما ميز هذا الهاشتاج، الذي سلط الضوء على مطالب الشباب الغزيين طوال الفترة الماضية.

تجولنا بين المرتادين لهذا الهاشتاج، والذي عبر بعضهم بسخرية عن طريقة غياب الانتخابات الفلسطينية، بينما طالب البعض بعقد انتخابات كحق غائب للفلسطينيين.

قال المحامي كنعان الصوراني :"لم يعد المواطن الفلسطيني يشعر بالمواطنة فهو لا يتمتع بحقوق و لا واجبات و لا يوجد ما تقدمه له الدولة او نظام الحكم , لا مستقبل ينتظر الشباب و لا حاضر يمكنه التعايش معه , و ابسط حقوقه عبارة عن احلام صعبة المنال" .

وتابع المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم هو الاتفاق على الاحتكام لصندوق الاقتراع ، وختم #بدنا_انتخابات.

وعلق الناشط  محمد صرصور  ساخراً:"أنا راضيت نفسي وعملت صندوق انتخابات، وهيني كمان انتخبت، إلي حابب يخوض التجربة الي مش حنشوفها يتفضل قبل ما أقفل الصندوق، وختمه بهاشتاج #بدنا_انتخابات.

وتفاعل الناشط الشبابي أكرم الصوراني على الهاشتاج قائلاً لما حكينا #بدنا_انتخابات ما حدا رد علينا بدنا نجرب نحكي #نبغى_انتخابات يمكن يسمعونا.

بينما كان للناشط Srour Mohamed رأي آخر حيث علق على الانتخابات الإسرائيلية بطريقة مختلفة، وكتب عبر صفحته الشخصية :"هو انتوا اشترتونا ولا أيش #بدنا_انتخابات.

وتابع: إن بقى هذا الهشتاق على السوشيال ميديا فقط، لا فائدة منه دون الضغط الجماهيري #الحق_بالتجمع_السلمي.

وختم تغريدته قائلاً: "ولو الانتخابات شرطها توافق بين غزة ورام الله أو فتح وحماس، اعتقد الانتخابات المحلية ببلديات قطاع غزة الـ 25 مش محتاجة إلا إرادة حقيقية من القوى الشعبية والمدنية بالمجتمع لفرضها على النظام الحاكم".

المواطن حازم قنديل قال :"من أجل المواطن ومن أجل الوطن ومن أجل حياة كريمة،#بدنا_انتخابات".

ويواصل الإسرائيليون والمواطنون العرب في أراضي 48 منذ ساعات صباح يوم الثلاثاء 17/9/2019 التوافد إلى مراكز الاقتراع المختلفة من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات
الكنيست الإسرائيلية الثانية والعشرين، بمشاركة 31 قائمة من بينها القائمة العربية المشتركة.

هذه أبرز التعليقات على هاشتاج #بدنا_انتخابات



















أخبار ذات صلة

برهوم: مجدلاني مُستفيد من الانقسام ويريد تعزيزه ليبقى في منصبه

برهوم: مجدلاني مُستفيد من الانقسام ويريد تعزيزه ليبقى في منصبه

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

اشتية: خطتنا التنموية في بيت لحم تشمل كامل المحافظة بمدنها وريفها

اشتية: خطتنا التنموية في بيت لحم تشمل كامل المحافظة بمدنها وريفها

وزارة الصحة تُناقش خطتها للاستجابة لأي فاشية (إيبولا) محتملة

وزارة الصحة تُناقش خطتها للاستجابة لأي فاشية (إيبولا) محتملة

الاحتلال يحكم على المقدسية سميحة جودة بالعمل 180 ساعة

الاحتلال يحكم على المقدسية سميحة جودة بالعمل 180 ساعة

إصابة خمسة مواطنين بالاختناق في طوباس

إصابة خمسة مواطنين بالاختناق في طوباس

اشتية: إسرائيل تَشُن علينا حرباً مالية لالتزامنا بدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى

اشتية: إسرائيل تَشُن علينا حرباً مالية لالتزامنا بدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى

سفيرة فلسطين بهولندا: الدعوة القضائية ضد غانتس تُحاصر مجرمي الحرب

سفيرة فلسطين بهولندا: الدعوة القضائية ضد غانتس تُحاصر مجرمي الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

اشتية: خطتنا التنموية في بيت لحم تشمل كامل المحافظة بمدنها وريفها

اشتية: خطتنا التنموية في بيت لحم تشمل كامل المحافظة بمدنها وريفها

وزارة الصحة تُناقش خطتها للاستجابة لأي فاشية (إيبولا) محتملة

وزارة الصحة تُناقش خطتها للاستجابة لأي فاشية (إيبولا) محتملة

الاحتلال يحكم على المقدسية سميحة جودة بالعمل 180 ساعة

الاحتلال يحكم على المقدسية سميحة جودة بالعمل 180 ساعة

إصابة خمسة مواطنين بالاختناق في طوباس

إصابة خمسة مواطنين بالاختناق في طوباس

سفيرة فلسطين بهولندا: الدعوة القضائية ضد غانتس تُحاصر مجرمي الحرب

سفيرة فلسطين بهولندا: الدعوة القضائية ضد غانتس تُحاصر مجرمي الحرب

إصابة فتى بجروح خطيرة جداً برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

إصابة فتى بجروح خطيرة جداً برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

وزارة الصحة تُحيي اليوم العالمي الأول لسلامة المريض

وزارة الصحة تُحيي اليوم العالمي الأول لسلامة المريض

منوعات

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل &#34;ألف ليلة وليلة&#34;

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل "ألف ليلة وليلة"

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل &#34;نور&#34;: لدي أدلة

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل "نور": لدي أدلة

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها &#34;سالم&#34;

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها "سالم"

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

&#34;مش بالسن&#34;.. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

"مش بالسن".. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

عربي

مصر تطلق القمر الصناعي &#34;نارسيكوب-1&#34; من اليابان

مصر تطلق القمر الصناعي "نارسيكوب-1" من اليابان

كم يوما تكفي احتياطيات النفط السعودية؟

كم يوما تكفي احتياطيات النفط السعودية؟

الانتخابات التونسية.. سعيد والقروي لجولة انتخابات ثانية

الانتخابات التونسية.. سعيد والقروي لجولة انتخابات ثانية

(هآرتس): قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية

(هآرتس): قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية