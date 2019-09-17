هاشتاج #بدنا_انتخابات مطالب بعقد انتخابات فلسطينية

خاص دنيا الوطن





ومع انطلاق الانتخابات الإسرائيلية للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، انطلقت تغريدات رواد العالم الأزرق عليها مباشرة، حيث أطلقوا دعوات لعقد الانتخابات من خلال وسم #بدنا_انتخابات.





الهاشتاج الذي تفاعل عليه عدد كبير جداً من رواد الفضاء الأزرق، معبرين عن حالة السخط، والسخرية، ومطالبين بانعقاد انتخابات فلسطينية على غرار الإسرائيلية كشكل من أشكال الديمقراطية الغائب عن مشهدنا السياسي.





تَفَاعُل الغزيين الساخر من أوضاعهم السياسية، وعدم إجراء أي انتخابات منذ سنوات طويلة، كان أبرز ما ميز هذا الهاشتاج، الذي سلط الضوء على مطالب الشباب الغزيين طوال الفترة الماضية.





تجولنا بين المرتادين لهذا الهاشتاج، والذي عبر بعضهم بسخرية عن طريقة غياب الانتخابات الفلسطينية، بينما طالب البعض بعقد انتخابات كحق غائب للفلسطينيين.





قال المحامي كنعان الصوراني :"لم يعد المواطن الفلسطيني يشعر بالمواطنة فهو لا يتمتع بحقوق و لا واجبات و لا يوجد ما تقدمه له الدولة او نظام الحكم , لا مستقبل ينتظر الشباب و لا حاضر يمكنه التعايش معه , و ابسط حقوقه عبارة عن احلام صعبة المنال" .

وتابع المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم هو الاتفاق على الاحتكام لصندوق الاقتراع ، وختم #بدنا_انتخابات.





وعلق الناشط محمد صرصور ساخراً:"أنا راضيت نفسي وعملت صندوق انتخابات، وهيني كمان انتخبت، إلي حابب يخوض التجربة الي مش حنشوفها يتفضل قبل ما أقفل الصندوق، وختمه بهاشتاج #بدنا_انتخابات.





وتفاعل الناشط الشبابي أكرم الصوراني على الهاشتاج قائلاً لما حكينا #بدنا_انتخابات ما حدا رد علينا بدنا نجرب نحكي #نبغى_انتخابات يمكن يسمعونا.





بينما كان للناشط Srour Mohamed رأي آخر حيث علق على الانتخابات الإسرائيلية بطريقة مختلفة، وكتب عبر صفحته الشخصية :"هو انتوا اشترتونا ولا أيش #بدنا_انتخابات.

وتابع: إن بقى هذا الهشتاق على السوشيال ميديا فقط، لا فائدة منه دون الضغط الجماهيري #الحق_بالتجمع_السلمي.

وختم تغريدته قائلاً: "ولو الانتخابات شرطها توافق بين غزة ورام الله أو فتح وحماس، اعتقد الانتخابات المحلية ببلديات قطاع غزة الـ 25 مش محتاجة إلا إرادة حقيقية من القوى الشعبية والمدنية بالمجتمع لفرضها على النظام الحاكم".





المواطن حازم قنديل قال :"من أجل المواطن ومن أجل الوطن ومن أجل حياة كريمة،#بدنا_انتخابات".





ويواصل الإسرائيليون والمواطنون العرب في أراضي 48 منذ ساعات صباح يوم الثلاثاء 17/9/2019 التوافد إلى مراكز الاقتراع المختلفة من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الثانية والعشرين، بمشاركة 31 قائمة من بينها القائمة العربية المشتركة.





هذه أبرز التعليقات على هاشتاج #بدنا_انتخابات











































يبدو أن الانتخابات الإسرائيلية، فتحت باب التساؤل المستمر للمواطنين الغزيين عن غياب الديمقراطية في الضفة وغزة، وعدم إجراء انتخابات طوال عدة سنوات.