إصابة خمسة مواطنين بالاختناق في طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين، في مدينة طوباس بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال، اقتحم منطقة "الدينموميتر" في طوباس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولج الآخرون ميدانياً.