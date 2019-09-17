شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل تَشُن علينا حرباً مالية لالتزامنا بدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى

اشتية: إسرائيل تَشُن علينا حرباً مالية لالتزامنا بدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية: "إن إسرائيل تشن علينا حرباً مالية؛ لالتزامنا بدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى، لكننا سنبقى ملتزمين تجاههم".

والتقى اشتيه اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات ببيت لحم، بسفراء وقناصل وممثلي الدول والمؤسسات الدولية المانحة لفلسطين، وذلك تحضيراً لاجتماع المانحين (ِAHLC) المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك.

وقال: إن التهديد الإسرائيلي بضم الأغوار التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية خطير جدً، وعلى المجتمع الدولي الرد عليه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، لحماية حل الدولتين الآخذ بالتآكل، نتيجة إجراءات الاحتلال.

وطالب اشتية بإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الدولية، ومحاسبة إسرائيل على تهربها من تنفيذ التزاماتها وخرقها لتك الاتفاقيات الموقعة.

كما دعا رئيس الوزراء المانحين والمجتمع الدولي للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، لوقف السرقات من أموالنا.

وشكر الدول المانحة على كل ما تقدمه لفلسطين، وخاصة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن الوضع في القطاع صعب جداً، وأن الحكومة تقدم كل ما تستطيع لتسهيل حياة أهلنا هناك.

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