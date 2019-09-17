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مصر تطلق القمر الصناعي "نارسيكوب-1" من اليابان

مصر تطلق القمر الصناعي "نارسيكوب-1" من اليابان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئیس الهیئة القومیة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر، محمد زهران، عن إطلاق بلاده قمرها الصناعي الثاني (نارسكيوب-1) من نوع (كیوب سات) من الیابان لمحطة الفضاء الدولیة.

وقال زهران في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الیوم الثلاثاء، إن القمر أطلق بهدف تعزیز قدرات البرنامج الفضائي المصري، وامتلاك تقنیات متقدمة تتیح لمصر تنفیذ مهام فضائیة تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، لافتا إلى أن القمر الصناعي من الأنواع الصغیرة، وزنه واحد كیلوغرام وعمره الزمني في الفضاء يبلغ عاما واحدا.ومن المقرر وضع القمر في مداره في 1 نوفمبر المقبل، مشیرا إلى أن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصریة بنسبة 100%.

وأضاف أن القمر (نارسكيوب-1) یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیا من القمر الأول (نارسكيوب-2)، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.

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