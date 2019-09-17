شاهد: إسم "نصرالله" في الإنتخابات الإسرائيلية





رام الله - دنيا الوطنانتشرت صورة في وسائل التواصل الإجتماعي تظهر ورقة كتب عليها اسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال الإنتخابات البرلمانية (الكنيست) في إسرائيل. وذلك بحسب ما أشارت قناة "العالم" على موقعها الإلكتروني الرسمي.وبدأ الناخبون الاسرائيليون، التصويت في الانتخابات العامة لاختيار حكومة جديدة.وتعدّ هذه الانتخابات هي الثانية خلال 5 أشهر بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب المنافسة في الانتخابات الأخيرة.