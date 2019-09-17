شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي الأول لسلامة المريض

وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي الأول لسلامة المريض
رام الله - دنيا الوطن
أحيت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي الأول لسلامة المريض، تزامناً مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "*ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى* " والتي تصادف يوم الـ
17 من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال كلمتها في حفل إحياء اليوم العالمي الأول لسلامة المريض ضرورة العمل الجماعي وأن يتحمل كل فرد في وزارة الصحة مسؤوليته لرفع مستوى الجودة وسلامة المريض وحماية المرضى من الأذى، حيث أن سلامة المريض أصبحت أولوية لوزارة الصحة كما هي أولوية عالمية، مشددة على ضرورة إجراء الدراسات والتقييمات الداخلية واعتماد نتائجها لغرض تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة وضمان مأمونيتها.

من جهته، أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكينشوب ممثل أهمية تطبيق معايير سلامة المريض وضرورة الإلتزام بذلك للتقليل والحد من الأذى والضرر على المرضى أثناء تلقيهم للرعاية الصحية.

وقدمت دائرة تخطيط الجودة في وزارة الصحة عرضا حول المبادرات والأنشطة التي يتم تنفيذها في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية الشريكة في فلسطين، ومن هذه المبادرات (مبادرة سلامة المريض ومبادرة القائمة
التفقدية للجراحة الآمنة والقائمة التفقدية للولادة الآمنة والمواصفة الدولية 15189 الخاصة بالمختبرات الطبية والمعايير الوطنية للجودة وسلامة المريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية)، كذلك تم عرض بعض التجارب الناجحة في مجال
تطبيق معايير سلامة المريض في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومنها (مجمع فلسطين الطبي ومستشفى الكاريتاس للأطفال ومديرية صحة محافظة رام الله والبيرة).

وحضر حفل إحياء هذا اليوم الوكيل المساعد للشؤون الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيدة عبير الوحيدي ووكيل مساعد لشؤون التخطيط في وزارة الصحة د. نعيم صبرة ومدير دائرة تخطيط الجودة عبد الرؤوف سليم ومدراء المستشفيات
ومدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية وفرق الجودة وسلامة المريض في المستشفيات الحكومية والخاصة والأونروا ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

أخبار ذات صلة

إصابة فتى برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

إصابة فتى برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

بلدية خانيونس تصدر قرارا عاجلا بشأن البسطات الثابتة

بلدية خانيونس تصدر قرارا عاجلا بشأن البسطات الثابتة

الرئيس عباس: الانتخابات التونسية عرس ديمقراطي حقيقي

الرئيس عباس: الانتخابات التونسية عرس ديمقراطي حقيقي

الاحتلال يعتقل شابين قرب قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين قرب قلقيلية

ضغوطات أميركية على ألمانيا وأيرلندا لرفض مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

ضغوطات أميركية على ألمانيا وأيرلندا لرفض مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

الاعلان عن نتائج المتقدمين لوظيفة معاون نيابة في غزة

الاعلان عن نتائج المتقدمين لوظيفة معاون نيابة في غزة

مجدلاني: الرؤية التنموية للوزارة تكثيف العمل الميداني لخدمة الأسر الفقيرة

مجدلاني: الرؤية التنموية للوزارة تكثيف العمل الميداني لخدمة الأسر الفقيرة

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حزب الليكود بالتدخل بانتخابات الكنيست

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حزب الليكود بالتدخل بانتخابات الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي الأول لسلامة المريض

وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي الأول لسلامة المريض

بلدية خانيونس تصدر قرارا عاجلا بشأن البسطات الثابتة

بلدية خانيونس تصدر قرارا عاجلا بشأن البسطات الثابتة

الاحتلال يعتقل شابين قرب قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين قرب قلقيلية

الاعلان عن نتائج المتقدمين لوظيفة معاون نيابة في غزة

الاعلان عن نتائج المتقدمين لوظيفة معاون نيابة في غزة

مجدلاني: الرؤية التنموية للوزارة تكثيف العمل الميداني لخدمة الأسر الفقيرة

مجدلاني: الرؤية التنموية للوزارة تكثيف العمل الميداني لخدمة الأسر الفقيرة

مركزية الديمقراطية: أفق التسوية انسدت والمطلوب حوار وطني لإنهاء الانقسام

مركزية الديمقراطية: أفق التسوية انسدت والمطلوب حوار وطني لإنهاء الانقسام

طلبة جامعة بيرزيت يحتجون على إجراءات الاحتلال بحق أساتذتهم

طلبة جامعة بيرزيت يحتجون على إجراءات الاحتلال بحق أساتذتهم

الهباش يدعو علماء المسلمين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على القدس

الهباش يدعو علماء المسلمين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على القدس

منوعات

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل &#34;ألف ليلة وليلة&#34;

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل "ألف ليلة وليلة"

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل &#34;نور&#34;: لدي أدلة

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل "نور": لدي أدلة

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها &#34;سالم&#34;

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها "سالم"

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

&#34;مش بالسن&#34;.. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

"مش بالسن".. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

عربي

كم يوما تكفي احتياطيات النفط السعودية؟

كم يوما تكفي احتياطيات النفط السعودية؟

(هآرتس): قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية

(هآرتس): قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية

قيادي بفتح: الليكود وأزرق أبيض وجهان لعملة واحدة

قيادي بفتح: الليكود وأزرق أبيض وجهان لعملة واحدة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة