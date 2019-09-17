بلدية خانيونس تصدر قرارا عاجلا بشأن البسطات الثابتة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت بلدية خانيونس، مساء يوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019، قرارا عاجلا بشأن البسطات الثابتة في مركز المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة .



وقررت بلدية خانيونس، بحسب ما نشرته عبر (فيسبوك)، إزالة كافة البسطات الثابتة في مركز المدينة وتشمل الشوارع التالية :



شارع جمال عبد الناصر من كفترج كراج رفح جنوبا حتى البنك الاسلامي الفلسطيني.



شارع مسجد اهل السنة من تقاطعه مع شارع جمال عبد الناصر حتة دوار السنية.



شارع السيقلي من تقاطعه مع شارع جمال عبد الناصر حتى مفترق شارع اليرموك.



شارع البحر من تقاطعه مع شارع جمال عبد الناصر شرقا حتى عنارة جاسر غربا.



وأكدت بلدية خانيونس على ضرورة عدم إشغال الأرصة والطرق بالبسطات الثابتة، وإزالة التعدي خلال 48 ساعة من تاريخ هذا الإعلان، مشيرة إلى أنها ستلتزم بتطبيق النظام على الجميع دون تمييز أو استثناء.