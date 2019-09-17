الرئيس عباس: الانتخابات التونسية عرس ديمقراطي حقيقي

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رام الله - دنيا الوطن

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس رسالة للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، هنأه خلالها بنجاح الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت نتائجها عصر اليوم الثلاثاء.



واعتبر أن الانتخابات كانت بمثابة عرس ديمقراطي حقيقي، متمنيا لجمهورية تونس ولشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهاركما اوردت وكالة الانباء الرسمية "وفا".