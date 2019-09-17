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دولي

بريطانيا والمانيا تدعوان إلى "رد جماعي" على الهجمات ضد منشآت نفط سعودية

بريطانيا والمانيا تدعوان إلى "رد جماعي" على الهجمات ضد منشآت نفط سعودية
رام الله - دنيا الوطن
دعت بريطانيا وألمانيا المجتمع الدولي الثلاثاء إلى "رد جماعي" على الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية والتي اتهمت الولايات المتحدة ايران بأنها وراءها.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل الهجمات خلال مكالمة هاتفية، واتفقا على "ضرورة العمل معا إلى جانب الشركاء الدوليين للاتفاق على رد جماعي"، بحسب الحكومة البريطانية.

وأدت الهجمات التي ضربت السبت أكبر معمل لمعالجة النفط في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل ستة بالمئة من الإنتاج العالمي، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الخام.

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