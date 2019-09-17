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دولي

مدفيديف: العلاقات الروسية الصينية دخلت حقبة جديدة

مدفيديف: العلاقات الروسية الصينية دخلت حقبة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الروسية الصينية تقع حاليا في مستوى عال غير مسبوق.

وأكد رئيس الوزراء الروسي، أن العلاقات بين الدولتين دخلت، بعد مرور 70 عاما، في حقبة جديدة من التطور.وأضاف مدفيديف، في الاجتماع الدوري الرابع والعشرين لرئيسي حكومتي البلدين في بطرسبورغ اليوم: "كانت روسيا أول دولة أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في 2 أكتوبر 1949" .

ونوه مدفيديف بأن موسكو وبكين تنفذان مشاريع عديدة، على أساس ثنائي، وفي إطار الاتحادات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وهو أمر في غاية الأهمية، في ظروف الحروب التجارية والعقوبات.

كما أشار مدفيديف إلى أنه بحلول عام 2024، تخطط الدولتان للوصول إلى مستوى تعاون يبلغ 200 مليار (العام الماضي - 108 مليارات دولار)، من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن العلاقات بين البلدين تتطور بثبات في الاتجاه الصحيح. وأضاف: "في ظل ظروف دولية واقتصادية وسياسية صعبة، يعد هذا التعاون عاملا للاستقرار، بما في ذلك للعالم بأسره".

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