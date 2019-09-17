الاعلان عن نتائج المتقدمين لوظيفة معاون نيابة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة وظيفة معاون نيابة، أسماء المرشحين للمرحلة الثالثة، الذين سيتقدمون للاختبار الشفوي ومتابعة اجراءات التقدم.وأنهت اللجنة عملية تصحيح اختبار القدرات الكتابية الذي تم خلال المرحلة الثانية من مراحل المسابقة، والذي كان يستهدف قياس قدرات المتقدمين في مهارات (التحليل والتكييف القانوني – الأسلوب والصياغة – سلامة اللغة وحسن الخط )و حرصت اللجنة على اعتماد أرقام سرية للمتقدمين دون ظهور أسمائهم لدى القائمين على التصحيح، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والنزاهة في الاختيار.وسيتقدم للمرحلة الثالثة التي سيعلن عن موعدها لاحقآ كل من اجتاز درجة *60%* في المرحلة الثانية وفق كشف الأسماء المرفق في هذا الإعلان.