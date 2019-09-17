مجدلاني: الرؤية التنموية للوزارة تكثيف العمل الميداني لخدمة الأسر الفقيرة

وقال مجدلاني: "إن الرؤية التنموية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية تحتاج منا لاعادة مناقشة الهيكلية الوظيفية للوزارة بما يخدم الميدان وتكثيفه وتطوير العمل فيه لخدمة الاسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة التنمية والاعتماد على الذات".







رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، مديرية التنمية في محافظة بيت لحم والمراكز التابعة لها بداية بمؤسسة دار رعاية الفتيات، ومركز مصادر العلائية، ومركز حماية وتمكين المرأة (محور)، ذلك خلال زيارته لبيت لحم بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام ومدير مديرية التنمية في بيت لحم بدران بدير.وأثنى مجدلاني، على الجهد الكبير الذي يقوم به موظفو المديرية، وذلك خلال لقائه بهم، مؤكداً حرص الوزارة على كرامة الموظف وحقوقه المكتسبة وأمنه الوظيفي، كما دعاهم الى احترام كرامة المواطن بما يعزز من الصمود الوطني في ظل الاوضاع التي يعيشها شعبنا.وأضاف مجدلاني، الوزارة تعمل على تطوير مركز مصادر العلائية الذي يعنى بفئة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية ليكون قادرا على تقديم الخدمة بطريقة جيدة وذات جودة عالية لإعادة ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية بالمجتمع والانخراط بعجلة التنمية، ذلك انطلاقا من القدرات والامكانات التي يمتلكها الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية وتحويل الطاقات الى عمل منتج.وشدد على أن الرهان على الامكانيات والطاقات الموجودة لدينا لنهوض بواقع مراكز المسؤولية المجتمعية.بدوره استعرض أكرم كعابنة مدير المركز أهم الخدمات التي يقدمها المركز للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية والتي تعتمد على الاجهزة التكنولوجية الحديثة.تلى ذلك زيارة تفقدية للمنتفعات في مركز حماية وتمكين المرأة (محور) من النساء ضحايا العنف حيث استمع لمشاكلهم عن قرب واطلع على احتياجاتهم، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية بصدد اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وأننا في وزارة التنمية الاجتماعية نعمل من خلال محور على حماية المرأة من العنف وتمكينها واعادة دمجها في المجتمع.بدورها تحدثت مديرة المركز سائدة الأطرش حول أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للمنتفعات من حماية وتأهيل وتمكين حيث تمكنت العديد من منتفعات المركز من العودة للمجتمع انشاء مشاريعهم الانتاجية التي مكنتهم من أعالة أنفسهم وأطفالهم.وكان مجدلاني قد اطلع على سير العمل في مركز دار ورعاية الفتيات، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها للفتيات والمشاريع التطويرية للمركز.ومن جانبها أكدت نهى أبو عيشة مديرة المركز على وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.