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شؤون فلسطينية

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حزب الليكود بالتدخل بانتخابات الكنيست

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حزب الليكود بالتدخل بانتخابات الكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض أعضاء الليكود للسلطة بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وقال الشيخ، عبر (تويتر): "اتهامات نتنياهو وبعض أعضاء الليكود للسلطة بالتدخل في الانتخابات الاسرائيلية هي اتهامات باطلة وتبرير لاستمرار الحملة المسعورة ضد السلطة وقياداتها".

وأضاف الشيخ: "نحن نعتبر هذه الانتخابات هي شأن اسرائيلي داخلي وهذا موقفنا الثابت والواضح دائماً".

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