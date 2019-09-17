شاهد: خلال انتخابات الكنيست.. ليبرمان يسخر من نفسه ومشادات كلامية وشجار

رام الله - دنيا الوطن

شهدت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الساخنة خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في ثاني انتخابات خلال العام الجاري.





ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عدة فيديوهات أبرزها سخرية مواطن إسرائيلي من أفيغدور ليبرمان وتقليده له، إلى جانب شجار بين نشطاء من الليكود وأزرق أبيض في رمات غان.





كما نقلت الوسائل، مشادة كلامية بين زعيمة حزب "يمينا" أيليت شاكيد، وزعيم "المعسكر الديموقراطي" نيتسان هوروفتس خارج أحد مراكز الاقتراع جنوب تل أبيب.





















ليبرمان مبسوط من واحد بيقلده