مجدلاني: (أوسلو) مات وكفناه واضطررنا له بسبب تصرفات حماس عام 1987

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن إتفاق أوسلو مات وكفناه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بالنظر لتداعيات السلوك الإسرائيلي والأمريكي.





وطالب مجدلاني، خلال ندوة سياسية بمركز عبد الله الحوراني، الثلاثاء، عبر (الفيديو كونفرنس)، بقراءة موضوعية للمتغيرات الدولية وتقسيم النفوذ.





واعتبر مجدلاني، أن تلك الفترة قادت إلى أن يكون الإتفاق ممراً إجبارياً للفلسطينيين لأنه وليد مرحلة سياسية وموازين قوى لم يكن بالإمكان أن تعطى أكثر مما أعطت خصوصاً بعدما استنزفت انتفاضة العام 1987 قواها بعد الانقسام الذي حدث في صفوفها بعدما أعلنت حركة حماس عن وجودها وأصبح يعلن في اليوم عن إضرابين وموقفين وتحركين.





وأضاف مجدلاني: "لذلك وجب أن نقيمه من وجهة نظر موضوعية وعلمية فبهذا الإتفاق نشأت أول سلطة وطنية فلسطينية على الأراضي الفلسطينية في تاريخ الشعب الفلسطيني".

