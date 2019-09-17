شؤون فلسطينية

اشتية: لا نُعوّل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

اشتية: لا نُعوّل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية
انتخابات إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن الفلسطينيين لا يعوّلون على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي تجري اليوم، فالمنافسة بين مرشحين ليس لديهما برنامج لإنهاء الاحتلال".

جاء ذلك، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتمكين في فلسطين، الذي أقيم في قصر المؤتمرات في بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، وعدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالريادة، والبعثات الدبلوماسية في فلسطين، ورياديين فلسطينيين.

وأضاف اشتية: "أمس اجتمعنا في قرية فصايل بالأغوار؛ لنؤكد على عروبة أرضنا وعدم شرعية وقانونية المستوطنات، والمجتمع الدولي قد قدم إدانة لكل خطوات رئيس وزراء إسرائيل المتعلقة بضم بعض الأراضي الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء: "للأسف المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية، ولكن نريد ممن يكون في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول للعالم إنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد الرئيس محمود عباس شريكاً، ودون ذلك سنذهب بخطوات أخرى إذا استمرت ذات السياسة عند الحكومة الإسرائيلية، ونتمنى للقائمة العربية المشتركة، أن تحقق النتائج المرجوة لأهلنا وشعبنا في الداخل".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ستعمل على تشجيع الإبداع والتميز من خلال سن القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وتوفير البنى التحتية وكل ما يلزم لذلك، وإعطاء وسم خاص لفلسطين، لتكون حاضنة للإبداع والتميز على المستوى العالمي.

واستدرك اشتية: "من بين كل 100 فلسطيني هناك 22 خريجاً جامعياً من سن 21 فما فوق، وهو ما يعتبر من أعلى النسب في العالم على صعيد عدد خريجي الجامعات بالنسبة لعدد السكان، وقد استحدثنا وزارة الريادة والتمكين؛ لتعمل على القضايا المتعلقة بإبداع الشباب، وخلق فرص عمل لهم، وهذا المؤتمر اليوم، يشارك فيه أكثر من 750 ريادياً ومستثمراً في هذا المجال، معظمهم من دول العالم، وبشكل أساسي من أوروبا، وسعداء أن نرى هذا".






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