شؤون فلسطينية

مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء يستعد لإطلاق المؤتمر الطبي السادس

مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء يستعد لإطلاق المؤتمر الطبي السادس
رام الله - دنيا الوطن
يستعد مستشفى النساء والتوليد، بمجمع الشفاء الطبي؛ لإطلاق المؤتمر الطبي السادس في 20 و21 أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك لعرض كل ما هو جديد من دراسات وأبحاث علمية في مجال الطب والتوليد حول العالم، إضافة إلى مشاركة أوراق علمية لخبرات أجنبية ومحلية في هذا المجال خلال أيام المؤتمر.  

وقال د. هاني مهدي، مدير مستشفى النساء والتوليد، ورئيس المؤتمر: إنه نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وصعوبة سفر الكوادر الطبية للخارج، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، جاءت فكرة تنظيم هذه المؤتمر العلمي، مشيراً إلى أنه عقد المؤتمرات العلمية في قطاع غزة، تهتم بالنساء والتوليد، وخاصة في ظل ازدياد المخاطر التي تتعرض لها السيدات الحوامل في ظل نقص الإمكانيات اللازمة للعناية بالسيدات.

وأكد د. مهدي حرز الله، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على حق المرأة الغزية في بيئة صحية متكاملة، تحميها من الأمراض وتحصل من خلالها على الرعاية الصحية اللازمة لتحقيق الأمن الصحي، ضمن المنظومة الصحية العالمية، وهذا بالفعل ما يوفره عقد مثل هذه المؤتمرات. 

وأكد د. حاتم قنوع، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن ما يميز هذا المؤتمر عن سابقيه، مشاركة وفود وخبراء من النرويج وبريطانيا، موضحاً أنه سيتم تقديم أبحاث ومحاضرات لعدد من الأطباء والطبيبات المحليين لحالات نادرة، وخاصة بعناوين مميزة.

وأضاف د. قنوع، أنه من المتوقع، أن يعود المؤتمر بالفائدة الكبيرة علي الأطباء وأقسام الولادة في زيادة كفاءة الأداء والتميز من جميع الخبرات الموجودة، ومواكبة كل ما هو جديد، والمعرفة المتطورة  للعاملين في هذا المجال.

وأشار المهندس عبد الهادي غبن، عضو اللجنة التحضيرية، إلى أنه تم الانتهاء من التحضيرات التقنية والفنية واللوجستية اللازمة للمؤتمر من المطبوعات، ودعوات الحضور، وتم التواصل مع جميع المستشفيات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وكذلك (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني، للمشاركة في هذا المجال، حتى تعم الفائدة على كل الأطباء العاملين في مجال النساء والتوليد، في كل مستشفيات، ومراكز قطاع غزة.

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