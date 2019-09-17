"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف رواتب شهر يوليو الماضي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تبدأ وزارة المالية بغزة، يوم الخميس المقبل، بصرف رواتب الموظفين عن شهر تموز/ يوليو الماضي، بنفس آلية الشهر الماضي.
وأعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف دفعة راتب شهر يوليو(7)/2019 بنفس آلية الشهر الماضي، والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب.
من المقرر، أن تبدأ وزارة المالية بغزة، يوم الخميس المقبل، بصرف رواتب الموظفين عن شهر تموز/ يوليو الماضي، بنفس آلية الشهر الماضي.
وأعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف دفعة راتب شهر يوليو(7)/2019 بنفس آلية الشهر الماضي، والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب.
وأضافت: أن الصرف سيكون يوم الخميس الموافق 19-9-2019 عبر كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج، علماً بأن الصرف سيكون خلال يومي الخميس والأحد.
وكان نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، قال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": بعد التواصل مع وزارة المالية، سيتم صرف دفعة لموظفي غزة عن شهر تموز/ يوليو، الخميس المقبل على مدار يومين، بنفس آلية الشهر الماضي.
وكان نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، قال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": بعد التواصل مع وزارة المالية، سيتم صرف دفعة لموظفي غزة عن شهر تموز/ يوليو، الخميس المقبل على مدار يومين، بنفس آلية الشهر الماضي.
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