"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف رواتب شهر يوليو الماضي





وأضافت: أن الصرف سيكون يوم الخميس الموافق 19-9-2019 عبر كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج، علماً بأن الصرف سيكون خلال يومي الخميس والأحد.



وكان نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، قال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": بعد التواصل مع وزارة المالية، سيتم صرف دفعة لموظفي غزة عن شهر تموز/ يوليو، الخميس المقبل على مدار يومين، بنفس آلية الشهر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تبدأ وزارة المالية بغزة، يوم الخميس المقبل، بصرف رواتب الموظفين عن شهر تموز/ يوليو الماضي، بنفس آلية الشهر الماضي.وأعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف دفعة راتب شهر يوليو(7)/2019 بنفس آلية الشهر الماضي، والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب.