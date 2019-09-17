وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

السفيرة امل عزمي صالح جادو

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً بتكليف السفيرة أمل عزمي صالح جادو، بمهام وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك بناءً على تنسيب الوزير الدكتزر رياض المالكي، لمجلس الوزراء بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2019، الذي بدوره وافق على التنسيب ورفعه للسيد الرئيس.



وتقدم الوزير الدكتور رياض المالكي، عبر تصريح وصل "دنيا الوطن"، باسم العاملين في وزارة الخارجية، والسلك الدبلوماسي الفلسطيني، بالتهنئة للسفيرة الدكتورة أمل جادو، متمنياً لها التوفيق في خدمة قضايا شعبها، والقيام بمهامها على أكمل وجه.

