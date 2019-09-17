(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه





وأكد المجلس، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، رفضه القاطع وإدانته الشديدة لهذا الإعتداء الجبان الخارج عن تقاليد وأعراف شعبنا الفلسطيني، والذي ارتكب من قبل أياد ظلامية حاقدة، تعقتد بأنها فوق القانون.



وطالب المجلس الأجهزة الأمنية بملاحقة المعتدين، وتقديمهم للقضاء الفلسطيني، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحقهم؛ ليكونوا عبرة لمن اعتبر.





رام الله - دنيا الوطناستنكر مجلس بلدية بيت لحم، ودان بأشد العبارات الإعتداءعلى رئيس بلدية الخضر، المحامي أحمد إبراهيم عودة صلاح، ونائبه أحمد محمد حسن عيسى، الذي وقع ليلة أمس الاثنين الموافق 16 أيلول/ سبتمبر 2019.