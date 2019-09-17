شؤون فلسطينية

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه
رام الله - دنيا الوطن
تابع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ما أقدمت عليه مجموعة من الأفراد الخارجين عن القانون من اعتداء على رئيس بلدية الخضر السيد أحمد صلاح، ونائبه السيد أحمد عيسى، وإن اتحاد الهيئات المحلية إذ يدين ويستنكر هذا الاعتداء الجبان على رئيس بلدية الخضر، فإنه يهيب بأجهزتنا الأمنية ملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتكون
رادعاً لكل سلوك يمكن أن يمس هيبة القانون ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه، وتضمن أن يكون كل الناس تحت القانون وعلى مسافة واحدة منه. 

وأكد الاتحاد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الاعتداء يستوجب وقفة حازمة من الأجهزة الأمنية لوقف مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون بحق رؤساء وأعضاء وطواقم الهيئات المحلية في مختلف محافظات الوطن.

فيما أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بكل أعضائه ومكوناته، وقوفه الكامل مع القرارات التي يتخذها رئيس بلدية الخضر ومجلسه البلدي وطواقم بلدية الخضر، كما يقف في صف جميع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية وطواقمها التنفيذية.

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