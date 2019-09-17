ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة







رام الله - دنيا الوطنتحرص وزارة الصحة على الصحة العامة للمجتمع من خلال الإجراءات الوقائية، التي تتخذها للحفاظ على مجتمع آمن وسليم من خلال حملات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها على المنشآت التغذوية المختلفة.من جهته، أكد مدير دائرة الطب الوقائي في الإدارة العامة للرعاية الأولية، د. مجدي ضهير، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة تقوم بمسؤولياتها تجاه المواطنين للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة، من خلال زيارات التفتيش الصحي، وإجراء الفحوصات المخبرية لعينات الأغذية مع اتخاذ إجراءات وقائية أخرى، وذلك بتنفيذ قسم مراقبة الأغذية، حيث بلغ إجمالي أماكن التفتيش الصحي خلال شهر آب/ أغسطس من العام الحالي 2019 (596) منشأة، منها (158) منشآت إنتاج أغذية.في حين بلغ عدد منشآت تقديم الخدمة العامة (مطاعم- فنادق) التي تم تفتيشها (81) منشأة، وتم مراقبة عدد (73) مستودعاً ومخزن أغذية، في حين تم متابعة (32) من الأسواق الشعبية و(252) من المحلات التجارية.وأشاد ضهير بالمتابعة الحثيثة التي يقوم بها قسم مراقبة الأغذية، منوهاً أن عدد المحاضر التفتيشية والإخطارات، بلغت (79) ما بين إخطارات، وتحفظ على الأغذية، ومحاضر ضبط وإغلاقات وتوقف عن العمل، وتحويل ملفات للنيابة العامة للمتابعة.وذكر التقرير الصادر عن قسم مراقبة الأغذية، أن إجمالي عينات الأغذية التي تم فحصها مخبرياً خلال شهر آب/ أغسطس بلغت (232) عينة، توزعت ما بين عصائر ومشروبات، وألبان ومنتجاتها، وسكاكر وحلويات، وزيوت ودهون ولحوم وأسماك، وبقوليات وخضار وفواكه مجففة وحبوب ومنتجاتها وغيرها من العينات الغذائية المختلفة.وحول الإجراءات الوقائية، بين التقرير أن القسم يقوم بالعديد من الإجراءات الوقائية، أهمها: متابعة حالات التسمم الغذائي والكشف على أغذية ومطابخ المستشفيات، وزيارة مقاصف المدارس، حيث بلغت عدد جولات التفتيش الصحي (129) جولة تفتيشية.