الإدارة العامة للسلامة المرورية تُنظم حملة توعية لسائقي شاحنات (كرم أبو سالم)



وشارك في الحملة، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، الأستاذ يحيي نصر الله، نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية، وقائد شرطة رفح، الرائد وائل الهمص، وعدد من أفراد شرطة المرور، وقد كان في استقبالهم مدير شرطة معبر كرم أبو سالم المقدم حسين الكاشف، حيث تم مخاطبة تجمعات السائقين داخل المعبر وإعطائهم بعض التوجيهات أثناء قيادة الشاحنات للمحافظة على أرواحهم، وحياة المواطنين، وتم توزيع (بوستر) ملصق، توعوي ولافتة إرشادات مرورية وزجاجة ماء.



وتهدف الحملة إلى زيادة وعي السائقين، والتخفيف من الحوادث المرورية.















رام الله - دنيا الوطننظمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية حملة توعوية لسائقي الشاحنات في معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك من أجل تقديم بعض النصائح والإرشادات لهم، أثناء قيادتهم للشاحنات والتي تكون في بعض الأحيان متهورة، وتتسبب في بعض الحوادث المرورية القاتلة، خاصة على طريق صلاح الدين.