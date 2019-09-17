أبو سيف يُطلق الدورة السادسة لمنح الصندوق الثقافي الفلسطيني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلق وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني، الدورة السادسة لمنح الصندوق الثقافي الفلسطيني، الذي تموله الممثلة النرويجية، معلناً عن البدء بتقديم الطلبات حتى العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، والموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة.



وقال أبو سيف، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إن الصندوق الثقافي الفلسطيني، يشكل أداة رافعة للعمل الثقافي في فلسطين من خلال تمويل مشاريع وأنشطة ثقافية في كافة المحافظات، ودعم المشاريع الثقافية والإبداعية على مستوى الأفراد والمؤسسات، وعقد شراكات حقيقية مع المؤسسات المحلية المختلفة.



وأضاف أبو سيف، أن الصندوق يستهدف في دورته السادسة دعم وتشجيع الإبداعات والإنتاجات والعروض والمعارض الفنية في كافة القطاعات الثقافية المختلفة بقيمة 350 ألف دولار أمريكي، من أجل المشاركة الثقافية عبر نشر الثقافة والفنون بمختلف محافظات الوطن.



ونشر الصندوق الثقافي الفلسطيني، إعلاناً بخصوص التقدم للمنح من قبل الأفراد والمؤسسات حيث تخضع الطلبات المقدمة لعدة شروط أهمها: أن يكون مقدم الطلب فلسطيني/ة، ولديه/ا خبرة سابقة في المجال، أن تقدم الوثائق الداعمة للمشروع حسب شروط الطلب، بالإضافة لتقديم نموذج عمل سابق كحد أدنى عبر رابط الكتروني أو قرص مدمج، والتقيد بالإرشادات الواردة على موقع تقديم الطلبات.



وجاء في الإعلان: إن الصندوق الثقافي الفلسطيني، يستقبل طلبات الأفراد والمؤسسات من محافظات الوطن كافة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 16 أيلول/ سبتمبر 2019 وذلك بتعبئة نموذج الطلب على موقع الصندوقhttp://pcf.pna.ps أو موقع الوزارة http://moc.pna.ps مع إرفاق الوثائق الداعمة للمشروع حسب شروط الطلب، وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الأحد الموافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر2019.