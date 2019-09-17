شؤون فلسطينية

مستشفى الأوروبي يُنفذ مناورة تُحاكي التعامل مع مختلف الإصابات

مستشفى الأوروبي يُنفذ مناورة تُحاكي التعامل مع مختلف الإصابات
رام الله - دنيا الوطن
نفذّت وزارة الصحة بالتعاون مع أطباء العالم- فرنسا، يوم الاثنين، مناورةً ميدانية، تُحاكي استقبال المستشفى الأوروبي بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عشرات الجرحى بشكلٍ متزامن، لاختبار الجهوزية والتعامل مع حالات الطوارئ، وقياس درجة كفاءة الكادر الطبي.

وتخلل المناورة التي استمرت نحو ساعة من الزمن، نقل مركبات الإسعاف التابعة للمستشفى ومركبات مدنية أخرى، عشرات الجرحى لخيمة طبية في ساحة المستشفى، وحالات أخرى لقسم الاستقبال والطوارئ، وأقسام أخرى في المستشفى، بحضور شخصيات من الصحة، وممثلي الوفد الفرنسي.

وقال رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى الأوروبي محمد أبو هلال، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّ "المناورة التي شارك بها عشرات الأطباء والمسعفين، بإشراف من الوزارة وأطباء فرنسا، بمثابة مناورة تنفيذية، لوضع اليد على بعض نقاط الخلل، وتصحيح أي خطأ أو ثغرة".

وأضاف أبو هلال "كذلك الاستعداد لأي طارئ، ومعرفة جهوزية الكوادر الطبية، وأقسام الاستقبال والطوارئ، ومدى استعدادها وجهوزيتها للتعامل مع أي حدث كبير، كما وقع اليوم في المناورة التمثيلية الميدانية الحية، التي حاكت وصول عدد كبير من الجرحى بحالات مُختلفة للمستشفى".

وشدد على أن "أهمية تلك المناورات تكُمن أيضًا في جعل الطاقم الطبي دائمًا على استعداد لأي طارئ، وتدريبهم على التعامل مع الأحداث الكبيرة، التي قد تقع في أي لحظة، ومعرفة ما ينقص تلك الكوادر لوجستيًا وعمليًا، على صعيد رفع الكفاءة، ولا سيما أننا نعيش في منطقة دائمًا ما تقع بها أحداث".



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