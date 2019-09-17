الصالحي: آن الأوان ليكون الموقف الدولي محدداً بإجراءات وخطوات إنهاء الاحتلال



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن التطبيق المتسارع من قبل حكومة الاحتلال لهذه الاستراتيجية، تتطلب أن يكون التوجه نحو الأمم المتحدة باعتبارها صاحبة هذه المرجعية، وأن تقول كلمتها، وتتخذ الإجراءات الملائمة من أجل إنهاء الاحتلال.



وأضاف: أنه آن الأوان لأن يكون الموقف الدولي الأساسي محدداً في إجراءات وخطوات إنهاء الاحتلال، وليس مجرد البحث عن مخارج مع سلطة الاحتلال.



وحول تسريبات جديدة عن بنود (صفقة القرن) الأمريكية، أوضح الصالحي، أن الإدارة الأمريكية باتت تعمل كوزارة خارجية للحكومة الإسرائيلية، وتطرح مجمل المفاهيم والقضايا التي تتبناها حكومة الاحتلال بالنيابة عنها، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر انتهاكاً منهجياً للمرجعيات الدولية بتعاملها مع الاحتلال في تكريس الوقائع التي يفرضها على الأرض.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل تكريس الاحتلال والضم، موضحاً انه ليس موضوعاً يتعلق بالدعاية الانتخابية، وإنما استراتيجية أساسية لحكومة الاحتلال من خلال العمل على نسف المرجعيات الدولية، تجاه حل القضية الفلسطينية.