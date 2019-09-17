شؤون فلسطينية

الصالحي: آن الأوان ليكون الموقف الدولي محدداً بإجراءات وخطوات إنهاء الاحتلال

الصالحي: آن الأوان ليكون الموقف الدولي محدداً بإجراءات وخطوات إنهاء الاحتلال
الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، أن إسرائيل تسابق الزمن من أجل تكريس الاحتلال والضم، موضحاً انه ليس موضوعاً يتعلق بالدعاية الانتخابية، وإنما استراتيجية أساسية لحكومة الاحتلال من خلال العمل على نسف المرجعيات الدولية، تجاه حل القضية الفلسطينية.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن التطبيق المتسارع من قبل حكومة الاحتلال لهذه الاستراتيجية، تتطلب أن يكون التوجه نحو الأمم المتحدة باعتبارها صاحبة هذه المرجعية، وأن تقول كلمتها، وتتخذ الإجراءات الملائمة من أجل إنهاء الاحتلال.

وأضاف: أنه آن الأوان لأن يكون الموقف الدولي الأساسي محدداً في إجراءات وخطوات إنهاء الاحتلال، وليس مجرد البحث عن مخارج مع سلطة الاحتلال.

وحول تسريبات جديدة عن بنود (صفقة القرن) الأمريكية، أوضح الصالحي، أن الإدارة الأمريكية باتت تعمل كوزارة خارجية للحكومة الإسرائيلية، وتطرح مجمل المفاهيم والقضايا التي تتبناها حكومة الاحتلال بالنيابة عنها، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر انتهاكاً منهجياً للمرجعيات الدولية بتعاملها مع الاحتلال في تكريس الوقائع التي يفرضها على الأرض.

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن عن موعد صرف رواتب شهر يوليو الماضي

"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف رواتب شهر يوليو الماضي

مصرع طفل إثر تعرضه لحادث سير شمال طولكرم

مصرع طفل إثر تعرضه لحادث سير شمال طولكرم

وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

الأشقر: قرار تجديد الإداري للأسير المضرب سلطان خلف بمثابة حكم بالإعدام

الأشقر: قرار تجديد الإداري للأسير المضرب سلطان خلف بمثابة حكم بالإعدام

الخارجية والمغتربين: دولة فلسطين تتهيأ لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

الخارجية والمغتربين: دولة فلسطين تتهيأ لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة

ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

مصرع طفل إثر تعرضه لحادث سير شمال طولكرم

مصرع طفل إثر تعرضه لحادث سير شمال طولكرم

وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

الأشقر: قرار تجديد الإداري للأسير المضرب سلطان خلف بمثابة حكم بالإعدام

الأشقر: قرار تجديد الإداري للأسير المضرب سلطان خلف بمثابة حكم بالإعدام

الخارجية والمغتربين: دولة فلسطين تتهيأ لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

الخارجية والمغتربين: دولة فلسطين تتهيأ لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة

ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة

الإدارة العامة للسلامة المرورية تُنظم حملة توعية لسائقي شاحنات (كرم أبو سالم)

الإدارة العامة للسلامة المرورية تُنظم حملة توعية لسائقي شاحنات (كرم أبو سالم)

منوعات

&#34;مش بالسن&#34;.. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

"مش بالسن".. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

&#34;هاكرز&#34; يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

"هاكرز" يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

عربي

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"