الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) بالخليل





وأضافت، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بعملية الابتزاز والتحرز عليه.





وأكدت، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى، تقدمت بها سيدة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة، مفادها قيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية على موقع (فيسبوك)، على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل.