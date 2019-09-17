شؤون فلسطينية

الفرا: الاتحاد الأوروبي رفض بشكل واضح تصريحات نتنياهو

الفرا: الاتحاد الأوروبي رفض بشكل واضح تصريحات نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس السفراء العرب، صباح اليوم، اجتماعاً، بمشاركة 21 دولة عربية لها سفراء في الاتحاد الأوروبي، لتشكيل لجنة مصغرة من بعض الدول العربية، لبدء لقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، لحثهم على أخذ خطوات أكثر صرامة تجاه
تصريحات نتنياهو.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الاتحاد الأوروبي، رفض بشكل واضح تصريحات نتنياهو التي تقوض حل الدولتين، وطالبه بالتراجع عنها لأنها تخالف قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، محذرين من خطورة، أن تقدم الحكومة الإسرائيلية القادمة على تطبيق ما أعلن عنه نتنياهو.

وأشار الفرا إلى أن هناك بعض الأصوات، بدأت تنادي حكوماتها بوقف التعامل مع إسرائيل بكافة المجالات، مطالباً في السياق حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تخرج عن صمتها، وتأخذ مواقف حازمة من إسرائيل.

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