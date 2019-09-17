مفاجأة في صناديق الاقتراع: مصوتون وصلوا ليتفاجئوا بوجود مهرجين ومفعلي أطفال

















رام الله - دنيا الوطنمجهود مشترك كبير، قام به بعض المواطنين وجمعيات في المجتمع العربي؛ لبث أجواء إيجابية وعائلية في صناديق الاقتراع بمختلف المدن والبلدات العربية، منذ ساعات الصباح.فمنذ الصباح تفاجأ المصوتون، الذين قدموا مع أطفالهم للتصويت بمتطوعين في بلدات منها: أم الفحم، الناصرة، كفر قاسم وغيرها، مختلفة؛ لتقديم المساعدة للمصوتين، بالإضافة لمهرجين ومفعلي أطفال؛ لاستقبال العائلات القادمة للتصويت، وفق ما وصل "دنيا الوطن".وبشكل عفوي، غير مخطط له، وصل متطوعون مع سياراتهم الخاصة في النقب لنقل المواطنين من أماكن سكناهم إلى صناديق الاقتراع البعيدة، وحثهم على التصويت رداً على قرار لجنة الانتخابات، بمنع حركة (ززيم) من تأمين مواصلات بين القرى البدوية لمساعدة السكان على التصويت.وتزداد التوقعات في المجتمع العربي من تصاعد الأعمال العنصرية خلال اليوم، خاصة بعد تصريحات مشابهة لـ "العرب يتراكضون إلى الصناديق... يسرقون الانتخابات" وكاميرات مراقبة مخفية، لكن رد المواطنين العرب كان مغايراً هذه المرة عن طريق زيادة نسبة التصويت لإفشال حكومة اليمين.