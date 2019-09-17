قيادي بـ"الجهاد": اتفاق (أوسلو) كان تعبيراً صارخاً عن خلل موازين القوى





جاء ذلك، في كلمة له خلال اللقاء الوطني بالذكرى السنوية 26 لاتفاق (أوسلو)، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق، كان نتيجةً مباشرة للعجز العربي تجاه القضية الفلسطينية، والذي أغرى أمريكا للاستفراد بفرض حل يخدم إسرائيل.



وقال عزام : إن الاستيطان كان طوال الوقت ركناً أساسياً في "المشروع الصهيوني"، ورغم (أوسلو) لم يتوقف الاستيطان، بل زادت نسبته.





وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد على أن النقطة المحورية في ذلك الاتفاق هي الحفاظ على أمن إسرائيل، مشيراً إلى أن (أوسلو) كان محاولةً لتخفيف أعباء الاحتلال؛ ليصبحَ أقل كلفة ومحاولةً لتحسين صورة إسرائيل دولياً.



وقال: يتم البناء الاستيطاني بشكل ممنهج في غور اﻷردن فوق قرى مدمرة منذ عام 1967.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام: إن اتفاق (أوسلو) كان تعبيراً صارخاً عن خلل في موازين القوى.