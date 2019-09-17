عربي

الانتخابات التونسية.. سعيد والقروي لجولة انتخابات ثانية

الانتخابات التونسية.. سعيد والقروي لجولة انتخابات ثانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نتائج الانتخابات التونسية الأولية، تقدم المرشح قيس سعيد، يليه في المرتبة الثانية المرشح نبيل القروي، وذلك بعد احتساب أكثر من 70% من أصوات المقترعين بكل الدوائر الانتخابية.

وحاز سعيد في آخر نتائج أولية على 18.8% من الأصوات، فيما حاز القروي من حزب قلب تونس على 15.4%، وعبد الفتاح مورو (حركة النهضة) 13%، عبد الكريم الزبيدي (مستقل 10.3%)، يوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 7.4%، وأحمد الصافي سعيد (مستقل) 7.3%، وفق (روسيا اليوم).

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي: إن الهيئة تعمل باستقلالية تامة، ولا تخضع لأي ضغوط، بدليل نشرها للنتائج الأولية الجزئية، والتي أظهرت تقدم مرشحين من خارج منظومة الحكم.

وبناء على النتائج الأولية، من المنتظر أن يخوض المرشحان الفائزان في المرتبتين الأولى والثانية، دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، بعدما عجز صاحب المرتبة الأولى عن تحقيق أغلبية مطلقة بـ 50%.

يذكر، أن الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت في الـ 15 من أيلول/ سبتمبر الجاري، سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 45.02% من مجموع المسجلين في تونس، و19.7% في الخارج، وأسفرت حسب النتائج الأولية عن تقدم المرشحين قيس سعيد المستقل، ونبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والفساد.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية

(هآرتس): قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية

قيادي بفتح: الليكود وأزرق أبيض وجهان لعملة واحدة

قيادي بفتح: الليكود وأزرق أبيض وجهان لعملة واحدة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

تسجيل صوتي لأبو بكر البغدادي: انكماش تنظيم الدولة اختبار من الله

تسجيل صوتي لأبو بكر البغدادي: انكماش تنظيم الدولة اختبار من الله

شاهد: تحويلات وإغلاقات في الطرق بعد انهيار وصلة جسر بعمان

شاهد: تحويلات وإغلاقات في الطرق بعد انهيار وصلة جسر بعمان

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

مصرع طفل إثر تعرضه لحادث سير شمال طولكرم

مصرع طفل إثر تعرضه لحادث سير شمال طولكرم

وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين: السفيرة جادو وكيلاً لوزارة الخارجية والمغتربين

(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

(بلدية بيت لحم) تستنكر وتدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

اتحاد الهيئات المحلية يدين الاعتداء على رئيس بلدية الخضر ونائبه

الأشقر: قرار تجديد الإداري للأسير المضرب سلطان خلف بمثابة حكم بالإعدام

الأشقر: قرار تجديد الإداري للأسير المضرب سلطان خلف بمثابة حكم بالإعدام

الخارجية والمغتربين: دولة فلسطين تتهيأ لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

الخارجية والمغتربين: دولة فلسطين تتهيأ لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة

ضهير: الصحة تتخذ عدة إجراءات وقائية للمحافظة على بيئة تغذوية آمنة

الإدارة العامة للسلامة المرورية تُنظم حملة توعية لسائقي شاحنات (كرم أبو سالم)

الإدارة العامة للسلامة المرورية تُنظم حملة توعية لسائقي شاحنات (كرم أبو سالم)

منوعات

&#34;مش بالسن&#34;.. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

"مش بالسن".. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

&#34;هاكرز&#34; يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

"هاكرز" يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

عربي

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"