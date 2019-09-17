طالع بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح



وأضافت: أن السفر للمتبقي من الحافلة 14، والحافلة 15 من كشف (9/8)، والحافلة الأولى حتى الرقم (71) من الكشف الجديد (9/18).



وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيراً إلى أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



ودعا إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء.