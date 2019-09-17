عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.



وقام المستوطنون بجولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات تلمودية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات مشددة على دخول المصلين.