حماس: لن نسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الإسرائيلي





ودعت الحركة إلى أوسع حراك وطني جماهيري وشعبي، ومن الفصائل والنخب والمستويات كافة؛ لإسنادهم وتفعيل قضيتهم ودعمهم في مواجهة العنف والإجرام الإسرائيلي بحقهم، وتثبيت حقوقهم المشروعة.

رام الله - دنيا الوطنحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج استمرار الانتهاكات والتصعيد بحق أسرانا البواسل، والتنصل مما تم التفاهم عليه مع قيادة الحركة الأسيرة والالتفاف على حقوقهم.وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن حركة حماس لن تسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الإسرائيلي، ولن تتركهم وحدهم، وستبقى على عهدها معهم، وستخوض المعارك كافة، وبكل قوة، دفاعاً عنهم، وعن حقوقهم حتى نيل حريتهم.