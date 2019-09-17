عشراوي تُطلع وفداً نسائياً أمريكياً وبريطانياً على آخر المُستجدات



وبحسب تصريح وصل "دنيا الوطن"، فقد أطلعت عشراوي الوفد الزائر على آخر المستجدات السياسة في فلسطين والمنطقة، والانتخابات الإسرائيلية، واتجاه إسرائيل نحو اليمين المتطرف وأبعاد ذلك على الفلسطينيين، كما تطرقت للتحالف الاستراتيجي الإسرائيلي- الأمريكي، والخطوات والقرارات الأمريكية اللامسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، ولفتت إلى انتهاكات دولة الاحتلال المدعومة من الإدارة الأمريكية، والتي تطال ليس فقط الفلسطينيين، وإنما دول عربية أيضاً.



وأجابت خلال اللقاء على العديد من الأسئلة التي تضمنت استفسارات حول سبل تعزيز المجتمع الفلسطيني في مواجهة سياسة التطهير العرقي، والمجتمع المدني ودوره في حماية الديمقراطية والتعددية، ودور النساء والشباب وآليات تعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار، وحل النزاعات وصنع السلام، إضافة إلى أهمية تجديد النظام السياسي عبر إجراء الانتخابات.



وأكدت عشراوي في نهاية اللقاء، على أن الاحتلال الإسرائيلي يُعد المعيق الأساسي إمام أي تنمية ونهضة وتطور، وقالت: "لا يمكننا أن نُمارس حياتنا بشكل طبيعي، ونحن نقبع تحت الاحتلال، نحن بحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية، وإخضاع إسرائيل للمحاسبة والمساءلة والعقاب، ووضع حد لاحتلالها غير الشرعي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، وفداً نسائياً أمريكياً وبريطانياً، ضم نساء ناشطات، يمثلن العديد من القطاعات الفاعلة في مجتمعاتهن، وذلك في مقر المنظمة بمدينة رام الله.