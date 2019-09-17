24 قتيلاً في انفجار ضخم وسط كابل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 24 شخصاً مصرعهم، في انفجار ضخم، وقع اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة الأفغانية كابل، بحسب ما أعلنته الشرطة الأفغانية.



وأشارت الشرطة الأفغانية، إلى أن الانفجار، استهدف مسيرة انتخابية وسط كابل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).