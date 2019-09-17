شؤون فلسطينية

نسبة التصويت بانتخابات (كنيست) بلغت 15%

نسبة التصويت بانتخابات (كنيست) بلغت 15%
رام الله - دنيا الوطن
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أن نسبة التصويت في انتخابات (كنيست) الـ 22، بلغت 15ً% منذ الصباح حتى الساعة العاشرة، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وبحسب القناة ذاتها، فقد أشارت اللجنة، إلى أن هذه النسبة تعتبر الأعلى بنسبة 2% مقارنة بالانتخابات السابقة، التي انطلقت قبل أربعة أشهر.

فلسطيناً، فقد شارك مليون فلسطيني من اراضي الـ48 في التصويت بانتخابات الكنيست الاسرائيلي الـ22، من أصل 6.394.000 شخص؛ لانتخاب ممثليهم.

وتخوض الأحزاب العربية المركزية انتخابات كنيست ضمن القائمة المشتركة، مع وجود قوائم عربية صغيرة أخرى.

وتسعى القائمة المشتركة إلى رفع نسبة التصويت بصفوف الفلسطينيين في أراضي الـ 48 إلى 62% وما فوق، مع نسب تصويت تتجاوز الـ 80% منها للقائمة المشتركة، وهي النسب التي حققتها القائمة المشتركة في أول خوضها للانتخابات عام 2015، وحققت حينها 13 مقعداً في الكنيست الـ 20، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة حصول القائمة المشتركة على 11- 12 مقعداً.

يشار إلى مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست) الـ 22 افتتحت على السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً.

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