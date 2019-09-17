شؤون فلسطينية

النخالة: العلاقة مع حماس استراتيجية وأي مساس بالأسرى سيأخذ الأوضاع لمنحى آخر

النخالة: العلاقة مع حماس استراتيجية وأي مساس بالأسرى سيأخذ الأوضاع لمنحى آخر
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة: إن وحدة قوى المقاومة أولوية في مواجهة "المشروع الصهيوني" وهي تقف في أي وقت جاهزة للتصدي لأي عدوان محتمل.

وأضاف: أن العلاقة مع حركة حماس، علاقة استراتيجية لا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال، رغم كل المحاولات المعادية ضد هذا التحالف.

وأشار في كلمة له خلال مؤتمر الخروج من اتفاق (أوسلو) الذي يعقد في غزة، وذلك عبر (الفيديو كونفرنس) من العاصمة السورية دمشق: أي مساس بحياة الأسرى المضربين عن الطعام سيأخذ الأوضاع إلى منحى آخر تماماً.

وقال: اتفاق (أوسلو) لعنة ستلاحق كل من وقع عليها، و(صفقة القرن) نكبة جديدة للعرب والفلسطينيين، مضيفاً: "من اليوم الأول للتوقيع على اتفاق أوسلو، كان جميع من حضروه، يدركون أننا فقدنا 78% من فلسطين".

وتابع: "مع الوقت أصبح واضحاً أننا أخذنا وعوداً من قتلة ولصوص، بأن يكون لنا وطن على ما تبقى من فلسطين"، مشيراً إلى أن اتفاق (أوسلو) مات يوم انتهي التصفيق لنا في احتفال البيت الأبيض آنذاك، واستمر الذين وقعوا الاتفاق 26 سنة، يبيعون الوهم للناس، وفق تعبيره.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "نتحدث اليوم عن (أوسلو) كدرس وتجربة من أسوأ التجارب التي مرّ بها شعب على وجه الأرض، والآن أمامنا تحديات واستحقاقات جديدة".

وشدّد على أنه "علينا جميعاً مسؤولية تصويب مسارنا السياسي بما يضمن الحفاظ على حقوق شعبنا، رغم أن البعض لا زال يتحدث عن أوهام (أوسلو)".

وأضاف النخالة: تم إعلان اتفاق (أوسلو) ميتاً عشرات المرات وبعد 26 عاماً، تم دفنه رسمياً، ممن وقعوا عليه (امريكا وإسرائيل) بـ (صفقة القرن).

وتابع: "(أوسلو) لعنة أسموها مشروعاً وطنياً ستلاحق كل من وقّع عليها أو اندمج فيها و(صفقة القرن) نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولكل العرب وانتصار للمشروع الصهيوني"، وفق ما قال.

وقال: "ما قيمة أن يتسابق العرب والمسلمون وغيرهم لعقد مؤتمرات استنكار ضم العدو مناطق إضافية لكيانه من المساحة التي أبقوها لغواً في اتفاق أوسلو للفلسطينيين؟ أليس هذا نفاق وكذب؟".

وتابع النخالة: "مقابل ذلك يقدم لليهود والإسرائيلييين كل التسهيلات، وكل النفاق على امتداد العالم العربي والإسلامي تحت عناوين مختلفة، وتقام لهم دور العبادة، وتفتح لهم الحدود".

وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "نحن كفلسطينيين لا نجد طريقة للتفاهم مع بعضنا البعض، ونحن ندرك أننا جميعاً مستهدفون"، مؤكداً أن المقاومة في غزة، وفي كل مكان من فلسطين" عنوان كبير لنا جميعاً، يجب أن نحميه بكل ما نملك من قوة، فهي إرادة شعب، وليست إرادة حزب بعينه".

وقال: "هذا الشعب العظيم بحاجة للاحتضان من قوى المقاومة، ليس أقل من حاجة المقاومة لاحتضان شعبها لها".

أخبار ذات صلة

مفاجأة في صناديق الاقتراع: مصوتون وصلوا ليتفاجئوا بوجود مهرجين ومفعلي أطفال

مفاجأة في صناديق الاقتراع: مصوتون وصلوا ليتفاجئوا بوجود مهرجين ومفعلي أطفال

طالع بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حماس: لن نسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الإسرائيلي

حماس: لن نسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الإسرائيلي

عشراوي تُطلع وفداً نسائياً أمريكياً وبريطانياً على آخر المُستجدات

عشراوي تُطلع وفداً نسائياً أمريكياً وبريطانياً على آخر المُستجدات

24 قتيلاً في انفجار ضخم وسط كابل

24 قتيلاً في انفجار ضخم وسط كابل

كتائب المقاومة الوطنية تُحذّر الاحتلال من التغول بالدم الفلسطيني

كتائب المقاومة الوطنية تُحذّر الاحتلال من التغول بالدم الفلسطيني

نسبة التصويت بانتخابات (كنيست) بلغت 15%

نسبة التصويت بانتخابات (كنيست) بلغت 15%

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

مفاجأة في صناديق الاقتراع: مصوتون وصلوا ليتفاجئوا بوجود مهرجين ومفعلي أطفال

مفاجأة في صناديق الاقتراع: مصوتون وصلوا ليتفاجئوا بوجود مهرجين ومفعلي أطفال

طالع بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح

طالع بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

كتائب المقاومة الوطنية تُحذّر الاحتلال من التغول بالدم الفلسطيني

كتائب المقاومة الوطنية تُحذّر الاحتلال من التغول بالدم الفلسطيني

أمام مجلس حقوق الإنسان.. الأورومتوسطي: عمليات الإخفاء القسري بالشرق الأوسط مُروّعة

أمام مجلس حقوق الإنسان.. الأورومتوسطي: عمليات الإخفاء القسري بالشرق الأوسط مُروّعة

اعتقالات وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لأنحاء من الضفة

اعتقالات وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لأنحاء من الضفة

مليون مُصوّت عربي يتوجهون لصناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست

مليون مُصوّت عربي يتوجهون لصناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية المُوسَّع لدورة الأعمال آب 2019

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية المُوسَّع لدورة الأعمال آب 2019

منوعات

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح.. نسخة عن والدتها

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

شاهد: رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

&#34;هاكرز&#34; يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

"هاكرز" يسربون صورًا مزعومة لنيكول شيرزينغر وهي عارية

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

العثور على نجل الممثلة الشهيرة ديانا دورس ميتًا في منزله

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

عربي

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

مصر تكشف مشكلتها مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

محكمة أردنية تُقر اتفاقية الغاز مع إسرائيل

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف &#34;أرامكو&#34;

التحالف بقيادة السعودية وواشنطن يشيران إلى دور إيران بعملية استهداف "أرامكو"

عبر(صفقة القرن).. الرئيس اللبناني يُحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على العرب

عبر(صفقة القرن).. الرئيس اللبناني يُحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على العرب