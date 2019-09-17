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دولي

نتنياهو عن انتخابات (كنيست): المُنافسة شديدة للغاية

نتنياهو عن انتخابات (كنيست): المُنافسة شديدة للغاية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي، صوت مع زوجته سارة، في انتخابات (كنيست) الـ 22 اليوم الثلاثاء، في أحد مراكز الاقتراع بالقدس.

وبحسب المكتب، قال نتنياهو: "أشدد على أن هذه المنافسة، شديدة للغاية، وأحث شعب إسرائيل على المجيء والتصويت مثلي وزوجتي، حظاً سعيداً".

يذكر، أنه تم افتتاح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر، أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة ليلاً.

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