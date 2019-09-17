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قيادي بفتح: الليكود وأزرق أبيض وجهان لعملة واحدة

قيادي بفتح: الليكود وأزرق أبيض وجهان لعملة واحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، أن الصراع ما بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، وجهان لعملة واحدة غاب السلام عن برامجهم السياسية، وحل محله الاستيطان، وضم أراضي الدولة الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية.

وأوضح الجاغوب، خلال تغريدات له عبر موقع (تويتر)، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي السلاح الأمضى، وهي الطريق الوحيد للانتصار وتحصيل حقوقنا الوطنية الثابتة والراسخة كرسوخ الجبال.

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