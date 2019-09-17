اعتقالات وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لأنحاء من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات لأنحاء مختلفة من الضفة الغربية.



وتخلل اقتحام الاحتلال، اندلاع مواجهات مع المواطنين، أدت إلى إصابة مواطنين اثنين.



ففي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من مخيم عايدة شمال المدينة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب مهند محمود جعارة، بعد مداهمة منزله في مخيم عايدة.



كما اعتقل الاحتلال، المواطن سلطان نور الدين عبيد من منزله داخل قرية العيساوية في القدس المحتلة، علماً بأن الاحتلال اعتقل نجليْه قبل أيام، حيث اندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وجنود الاحتلال.



وأصيب الليلة الماضية المواطنان سليمان حسن أبو سعدة، وميلادي حسن ميلادي بالرصاص المطاطي، عقب هجوم نفذه مستوطنون على منازل المواطنين في قرية عينابوس جنوب نابلس.



وداهمت قوة الاحتلال، منزل عاطف حوشية، وشرعت بتفتيشه داخل منطقة القفير في مدينة يطا جنوب الخليل.



واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الطيبة غرب جنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، إثر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، استهدفت المنطقة الغربية من القرية بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.