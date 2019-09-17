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دولي

وزارة الخارجية تكرّم إليزابيث (ليزي) سلاتر كأول بطل للدبلوماسية الأميركية

وزارة الخارجية تكرّم إليزابيث (ليزي) سلاتر كأول بطل للدبلوماسية الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، فأبطالها لا يرتدون دائمًا الثياب اللافتة ولا يتمتعون بالقوى الخارقة؛ ولكنهم بدلًا من ذلك أناس عاديون تلقي بهم المقادير في ظروف غير عادية.

إليزابيث (ليزي) سلاتر، اختصاصية تكنولوجيا المعلومات بالسلك الدبلوماسي، كانت تعمل في السفارة الأميركية في دار السلام، تنزانيا، خلال تفجير 7 آب/أغسطس 1998، هي واحدة من هؤلاء الدبلوماسيين.


سلاتر هي أول شخص يتم تكريمه في البرنامج الجديد لوزارة الخارجية (Heroes of U.S. Diplomacy) "أبطال الدبلوماسية الأميركية". 

يسلط البرنامج الضوء على أولئك الذين يُظهرون “الشجاعة الفكرية والأخلاقية والبدنية … أثناء خدمتهم في البعثات الدبلوماسية الأميركية"، كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو أثناء تقديمه سلاتر في حفل أقيم في وزارة الخارجية بواشنطن. وقد انضمت إليها في هذه المناسبة أسرتها. وزوجها، تشارلي، يعمل أيضًا في السلك الدبلوماسي.

وقع تفجير العام 1998 في اليوم الثاني من عمل سلاتر الجديد كاختصاصية تكنولوجيا المعلومات، وعلى الرغم من أنها أصيبت بجروح بالغة عندما انفجرت القنابل، فإنها بقيت وعملت في تنزانيا لاستعادة الاتصالات الأميركية عبر الإنترنت بعد الانفجار.

وبالإضافة إلى فترة عملها في تنزانيا، فقد تم تكريم سلاتر لقدرتها على مواجهة الشدائد، ولصلابتها وتماسكها، ولقدرتها على بذل الجهد، وعلى تعزيز شعور حقيقي بالصداقة الحميمة بين أعضاء فريقها. وقد عملت في أكثر من 11 دولة خلال عقدين من الزمن.

قالت سلاتر "إن الناس هم أهم ما نملك في وزارة الخارجية.” وأضافت، "أيها الزملاء، انغمسوا فيها بكل كيانكم، فإنها مهنة رائعة.

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