مليون مُصوّت عربي يتوجهون لصناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست

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رام الله - دنيا الوطن

توجه الفلسطينيون في أراضي الـ 48 إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب ممثليهم في انتخابات (كنيست) الـ 22، التي انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى العاشرة مساء.



وتخوض الأحزاب العربية المركزية انتخابات كنيست ضمن القائمة المشتركة، مع وجود قوائم عربية صغيرة أخرى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



ويشارك نحو مليون فلسطيني من أراضي الـ 48 في الانتخابات من أصل 6.394.000 شخص يحق لهم الاقتراع في الكنيست.



وتسعى القائمة المشتركة إلى رفع نسبة التصويت بصفوف الفلسطينيين في أراضي الـ 48 إلى 62% وما فوق، مع نسب تصويت تتجاوز الـ 80% منها للقائمة المشتركة، وهي النسب التي حققتها القائمة المشتركة في أول خوضها للانتخابات عام 2015، وحققت حينها 13 مقعداً في الكنيست الـ 20، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة حصول القائمة المشتركة على 11- 12 مقعداً.



وأفاد نشطاء القائمة المشتركة بأن العديد من المواطنين والعمال وصلوا للصناديق الساعة السابعة صباحاً للإدلاء بصوتهم باكراً، وفوجئوا بصناديق مغلقة، وكان السكرتير وأعضاء الصندوق يرتبون المقر الانتخابي، رغم أن الساعة تجاوزت السابعة، والمفروض وفق القانون أن تكون الصناديق جاهزة ومتاحة من الساعة 7:00.



ويرى النشطاء، أن اليمين يستعمل كل الوسائل لعرقلة سير الانتخابات في البلدات العربية، وتنفير الناس من الصناديق.



ومنذ أن فتحت صناديق الاقتراع شهدت البلدات العربية والمدن الساحلية والمختلطة، حضوراً كبيراً لنشطاء المشتركة، الذين يتواجدون بالقرب من المؤسسات الحكومية التي تحوي الصناديق، لبث أجواء إيجابية أثناء التصويت والحفاظ على النظام، إضافة إلى تواجدهم في شوارع العديد من البلدات العربية.