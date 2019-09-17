سرحان: الأشغال تقوم بأكبر عملية بحث ميداني تشمل 40 ألف أسرة فقيرة

وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي يوسف سرحان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس ناجي يوسف سرحان، أن وزارته تقوم هذه الأيام بإجراء أكبر عملية بحث ميداني للأسرة الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة المحتاجة للسكن لعدد (40 ألف) أسرة فقيرة بالقطاع.



وشدد وكيل الوزارة سرحان، أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة؛ لإنجاز البحث الميداني، حيث استطاعت إجراء عمليات البحث لعدد (24 ألف) أسرة خلال الأشهر الماضية، ومازال البحث مستمراً لباقي الأسر، بهدف توفير قاعدة بيانات محوسبة عن هذه الأسر من أجل استجلاب تمويل لمشاريع الترميم وبناء وحدات سكنية جديدة.



وأكد سرحان، أنه بخصوص الاتصالات والاستفسارات الواردة من الجمهور للوزارة، على أن طواقم البحث الميداني التابعة للوزارة، ستصل لجميع المواطنين المسجلين ضمن القوائم، مشيراً إلى أن التسجيل في الوزارة متوقف حالياً، حتى الانتهاء من القوائم الموجودة بالوزارة.



ووجه سرحان التحية الكبيرة لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، متمنياً أن يعم الخير والأمان على أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يُفرج الله كربهم.