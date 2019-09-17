روحاني: هجوم (أرامكو) ردٌ على حرب اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة (أرامكو) السعودية، إنما هو رد بالمثل من "مواطنين يمنيين" على الحرب في بلادهم.



وقال روحاني، في مؤتمر صحفي مع نظيريه الروسي والتركي بأنقرة: "الشعب اليمني يمارس حقه المشروع في الدفاع.. الهجمات جاءت رداً بالمثل على عدوان على اليمن منذ سنوات".



يذكر أن جماعة الحوثي، المتحالفة مع طهران، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم السبت، الذي تسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، وتدمير أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.



والاثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، أن الهجوم على منشآت شركة (أرامكو) "لم يأت من اليمن"، رغم تبني جماعة الحوثي المسؤولية عنه.