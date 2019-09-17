تسجيل صوتي لأبو بكر البغدادي: انكماش تنظيم الدولة اختبار من الله

زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، في تسجيل صوتي جديد، أن تنظيمه "لا يزال موجودًا رغم توسعه في البداية، ومن ثم الانكماش" معتبرًا ذلك "اختبارًا من الله".



ونشر المقطع الصوتي الذي تصل مدته إلى 30 دقيقة، من قبل الجناح الإعلامي لتنظيم الدولة "الفرقان".



ودعا البغدادي عناصره إلى "إنقاذ" مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات متوعداً بـ"الثأر" لهم.



وقال: "السجون السجون يا جنود الخلافة فإخوانكم وأخواتكم، جدوا في استنقاذهم ودك الأسوار المكبلة لهم، فكوا العاني.. واقعدوا لجزاريهم من المحققين وقضاة التحقيق ومن آذاهم".



وإذا ما ثبتت صحة التسجيل، فتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم سماع صوت البغدادي فيها منذ نيسان/ أبريل الماضي، عندما ظهر في مقطع فيديو، أثنى فيه على تفجيرات سريلانكا.