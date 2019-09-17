شاهد: تحويلات وإغلاقات في الطرق بعد انهيار وصلة جسر بعمان







رام الله - دنيا الوطنوقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث عرضي، في شارع الجيش في العاصمة الأردنية عمان، وذلك أثناء عملية تركيب عوارض خرسانية مسبقة الصب، حيث طلبت أمانة عمان سلوك الطرق البديلة كشارع الشهيد، لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الإنشائية التي خلفها الحادث.وقالت الأمانة: "لم تسجل أي إصابات نتيجة الحادث، حيث إن العمل جارٍ على تنظيف الموقع من المُخلفات الإنشائية"، مؤكدة أن عملية التركيب موثقة بالفيديو، وسيتم مراجعة كافة الإجراءات الفنية التي رافقت عملية التركيب لتحديد المسؤوليات، بحسب ما جاء على موقع (رؤيا الإخباري).من جهته، قال مدير مشروع الباص السريع في أمانة عمان، المهندس رياض الخرابشة: "إن الانهيار وقع أثناء تركيب الوصلة الرابعة لجسر تقاطع النشا، ضمن مشروع الباص سريع التردد".وأضاف: "نتج عن الانهيار، أضرار مادية فقط، ولم تسجل أي إصابات في الأرواح"، مشيراً إلى أن أمانة عمان وبالتنسيق مع إدارة السير المركزية، ستقوم خلال الساعات المقبلة، بإعادة فتح شارع الجيش أمام حركة السير بعد الانتهاء من أعمال إزالة الانقاض النتاجة عن انهيار وصلة الجسر.يذكر، أن أمانة عمان، كانت قد اعلنت في وقت سابق عن إغلاق شارع الجيش لعدة أيام، ما بين الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ولغاية الساعة السادسة صباحاً، من أجل تنفيذ أعمال إنشائية تتعلق بمشروع الباص السريع.وبحسب إدارة السير، فإنه تم تحويل السير من إشارات المسلخ باتجاه شوارع البطحاء والعيفان والجزيرة، كما تم تحويل دخله الدفاع المدني للسماح للمركبات بالتحرك في شارع الجزيرة باتجاه إشارة المحطة، كما تم تحويل السير عن شارع الجيش من جهة الاستقلال والبلد والمسلخ.